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В Одесі на газовій трубі багатоквартирного будинку виявили гранату

Автор: РБК-Україна

В Одесі вчора ввечері жителі багатоквартирного будинку на вулиці Кінній виявили прикріплену до газової труби гранату РГД-5. Від чеки гранати до вхідних дверей під’їзду була протягнена ліска.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Очевидці звернулися до поліції. В ході огляду місця події спеціалісти-вибухотехніки вилучили боєприпас та скерували його на експертизу.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.258 (Терористичний акт) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють повні обставини події та причетних до неї осіб.

Раніше правоохоронці Одеської області оголосили масштабну зачистку регіону від представників криміналітету.

РБК-Україна писало, що в Херсонській області в одному з селищ міського типу Новокаховської територіальної громади біля будинку депутата міськради пролунав вибух.

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