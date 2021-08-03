В Одесі на вулиці застрелили чоловіка. Поліція ввела операцію "Сирена"

Згідно з даними слідства, інцидент стався на вулиці Малиновського, у дворі однієї з багатоповерхівок.

"Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію", - відзначає пресслужба.

Аби затримати злочинця, у місті було введено операцію "Сирена". Попри госпіталізацію, потерпілий помер внаслідок кульового поранення.

Зауважимо, що відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України, злочинцю загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.