В Одесі троє пацієнтів з коронавірусом перебувають у важкому стані

За даними на ранок 9 квітня 2020 року, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 20 хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірус COVID-19, три людини перебувають у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Також повідомляється, що 14 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, троє - в задовільному стані.

За минулу добу в інфекційну лікарню надійшли 11 осіб з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження. Також за останню добу в регіоні зареєстровано 11 нових випадків захворювання: два - у одеситів і дев'ять - у жителів районів області.

Раніше повідомлялося, що у Києві різко зросла кількість заражених коронавірусом до 335. Зокрема, майже 30 випадків захворювання коронавірусом зафіксовано в Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Всім, хто перетинався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру.