В Одесі на будівництві загинув працівник

В Одесі правоохоронці розпочали розслідування за фактом загибелі працівника на будівництві на вулиці Сонячній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Зазначається, що тіло 28-річного чоловіка без ознак життя виявили його колеги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Попередньо встановлено, що несумісні з життям травми чоловік отримав внаслідок падіння з висоти.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Обставини трагедії наразі з‘ясовуються.

Раніше повідомлялося, що у Харкові на одному з приватних підприємств загинув робітник. Поліцейські встановили, що у виробничому цеху, в якому виготовляють компоненти для лінолеуму, працівник фірми під час замісу пасти потрапив в обладнання переробного станку.

РБК-Україна писало, що в Одесі на будівельному майданчику пляжу "Ланжерон" в результаті падіння будівельного крана загинув робітник.