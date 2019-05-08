В Одесі стріляли у нардепа

Поліція Одеси повідомляє, що під час конфлікту з директором готелю народний депутат України отримав вогнепальне поранення ноги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліціїї.

У поліції повідомили про затримання підозрюваного. Його дії кваліфікуються ч. 4 ст. 296 (хуліганство) УКУ. Крім того, під час обшуку у підозрюваного були вилучені ще кілька одиниць незареєстрованої зброї.

Місцеве видання "Думская" пише, що стріляли у нардепа Олександра Урбанського. Брат нардепа розповів, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського.

"Брат заступився за свою дружину, до якої з образами став приставати директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був зроблений в ногу, є проникаюче поранення", - розповів він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишнього депутата Сумської міської ради і колишнього голову земельної комісії Анатолія Жука застрелили на подвір'ї його власного будинку. Зазначимо, що загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради. У 2014 році балотувався на пост мера.