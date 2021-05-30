В Одесі на стадіоні відкрили центр масової COVID-вакцинації
В Одесі на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія" відкрили центр масової вакцинації. Щеплення там зможуть отримати люди віком 60 років і старше, які записалися в лист очікування на порталі або в додатку "Дія".
Про це повідомляє прес-служба Одеської облради.
Таким чином Одеса приєдналась до міст України, в яких вже відкрито центри вакцинації від COVID-19 - Львова і Києва.
Центр вакцинації в Одесі працюватиме з 9:00 до 17:00.
Як відзначила директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі - 250-300. Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.
Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.
Нагадаємо, 29 травня в Києві та Львові відкрилися центри вакцинації від COVID-19. У перший день роботи в обох містах прищепили менше ніж 2000 осіб.
У Києві центр вакцинації від COVID-19 запрацював на базі Міжнародного виставкового центру. Там у перший день роботи вакцинували від коронавірусу 1395 жителів столиці.
Що стосується Львівського центру вакцинації, то там за день вдалося вакцинувати від коронавірусу 384 людини. В центрі працювали 4 спеціально навчені бригади.