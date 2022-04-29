ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі чути вибухи. Жителів попередили про планові артилерійські стрільби

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 29 квітня 2022 10:59
В Одесі чути вибухи. Жителів попередили про планові артилерійські стрільби Фото: в Одеській затоці проходять планові стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі зранку 29 квітня пролунали вибухи. Місцевих жителів попередили про планові артилерійські стрільби в районі Одеської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Сили охорони та оборони виконують планові морські артилерійські стрільби в районі Одеської затоки. Зберігайте спокій, довіряйте захисникам України, не інформуйте ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські військові випустили три ракети по Одеській області. Українські захисники збили їх.

Крім того, за даними Одеської ОВА, окупанти активізували повітряну розвідку в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Одеса
NEWS
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я