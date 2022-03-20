В Одесі чути стрілянину, працюють українські ППО, - військова адміністрація

Сьогодні вранці, 20 березня, в Одесі чутні звуки стрілянини і розривів. Як стало відомо, причиною цьому є робота українських засобів протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на odessa-life.od.ua .

За даними видання, ППО могли працювати по російському безпілотному розвіднику.

Як заявив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, причиною стрілянини була робота засобів протиповітряної оборони Одеси. Подробиці він обіцяв повідомляти пізніше.

Нагадаємо, раніше російські військові замінували морські шляхи від Босфору до Одеси і заявили, що це нібито українські міни.

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