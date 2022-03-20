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В Одесі чути стрілянину, працюють українські ППО, - військова адміністрація

Фото: вранці в Одесі була чутна стрілянина (facebook com pragmatika)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні вранці, 20 березня, в Одесі чутні звуки стрілянини і розривів. Як стало відомо, причиною цьому є робота українських засобів протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на odessa-life.od.ua.

Як заявив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, причиною стрілянини була робота засобів протиповітряної оборони Одеси. Подробиці він обіцяв повідомляти пізніше.

За даними видання, ППО могли працювати по російському безпілотному розвіднику.

Нагадаємо, раніше російські військові замінували морські шляхи від Босфору до Одеси і заявили, що це нібито українські міни.

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