В Одесі на ринку сталась стрілянина, є поранені

В Одесі сталась стрілянина на промтоварному ринку "Сьомий кілометр". Внаслідок події поранені двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як встановили правоохоронці, у магазині тканин на промтоварному ринку невідомі влаштували стрілянину.

Невідомі стріляли у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.

Потім стрілки сіли в свої автомобілі і зникли з місця подій. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Місцеве видання "Думська" написало, що стрілянина сталась на ринку "Сьомий кілометр".

Нагадаємо, минулого тижня в Броварах сталась масова перестрілка між групами перевізників. Тоді поранення отримали троє людей. Через сутички в Броварах президент Володимир Зеленський викликав до себе міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Останній тоді повідомив, що замовники будуть знайдені. Разом з тим, тривають судові засідання по цій справі.

Додамо, вже 23 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту.

Крім того, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.

Додамо, заступник голови МВС заявив, що головною причиною конфлікту стало те, що обласна влада не контролювала проблеми, що виникли з організацією транспортних перевезень.