В Одесі внаслідок ДТП загинула дитина
Чоловік разом з двома дорослими пасажирами у важкому стані
В Одесі внаслідок ДТП загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Так, зазначається, на вулиці Неждановій водій авто перевищив швидкість, з’їхав з дороги та врізався у паркан.
Повідомляється, що внаслідок ДТП загинула п'ятирічна дитина. Чоловік разом з двома дорослими пасажирами у важкому стані.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження(порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області у результаті ДТП загинув працівник дорожньої служби.