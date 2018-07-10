В Одесі внаслідок ДТП загинула дитина

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 11:45
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік разом з двома дорослими пасажирами у важкому стані

В Одесі внаслідок ДТП загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Так, зазначається, на вулиці Неждановій водій авто перевищив швидкість, з’їхав з дороги та врізався у паркан.

Повідомляється, що внаслідок ДТП загинула п'ятирічна дитина. Чоловік разом з двома дорослими пасажирами у важкому стані.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження(порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні. 

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області у результаті ДТП загинув працівник дорожньої служби.

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