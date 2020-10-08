В Одесі розгортають додаткові ліжка для пацієнтів з коронавірусом

Фото: лікарня (РБК-Україна)

Одеська міська рада прийняла рішення перепрофілювати ще 90 ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом. Ще десять додаткових ліжок розмістять у відділенні інтенсивної терапії.

Про це повідомляє прес-служба мерії Одеси.

"У міській лікарні №8 відбулася виїзна нарада з питань організації роботи в умовах епідемії COVID-19 і включення лікарні в план перепрофілювання ліжкового фонду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, місцеві влади обговорили план дій по забезпеченню медустанови всім необхідним для надання медичної допомоги хворим з COVID-19. Мерія забезпечить лікарню киснем, установками кріоциліндрів і розведенням кисню по палатах, а також автономним дизель-генератором.

Крім того, медзаклад обладнують кисневими концентраторами. Також було вирішено розробити "маршрут пацієнта" і схему зонування приміщень лікарні для розділення потоків хворих.

Нагадаємо, число госпіталізованих з COVID-19 у вересні зросло на 34% у порівнянні з серпнем. За квітень-вересень в медустанови всього госпіталізували 71 611 пацієнтів з коронавірусом.

Крім того, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.