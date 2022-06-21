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В Одесі під час ракетного удару загинув охоронець продуктового складу

Фото: в Одесі при ракетному ударі загинув охоронець продуктового складу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одесі унаслідок ракетного удару з боку Росії в понеділок загинув охоронець продуктового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Зазначається, що ворог завдав масований обстріл по всьому півдню України.

Ракети Х-31а з російського винищувача і ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків і потрапили в сільськогосподарські угіддя в передмісті.

Решта 9 "Оніксів" були направлені в Одеську область. У дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, у Білгород-Дністровському районі було влучення біля кладовища та біля об'єкта промислової інфраструктури. Без жертв і постраждалих.

"В Одесі унаслідок попадання в логістичний продуктовий склад загинув громадянин-охоронець", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Україна, вчора в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок ракетного удару стався пожежа логістичного продовольчого складу в Одесі. Повідомлялося про поранених. Всього вдень Росія випустила на півдні України 14 ракет.

Нагадаємо, вночі 20 червня українські військові збили дві крилаті ракети над Одеською областю.

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Одеса