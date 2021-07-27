В Одесі п'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні

Після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси - отруїлося п'ятеро дітей. Поліція планує відкрити кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Одеси .

Згідно з даними слідства, п’ятеро дітей віком до 14 років отруїлися після вживання їжі в медичному закладі під час стаціонарного лікування. Відомо, що постраждалим надана медична допомога.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325", - відзначає пресслужба поліції.

Зауважимо, що ч. 1 ст. 325 Кримінального Кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) передбачає позбавлення волі строком до трьох років.



