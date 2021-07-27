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В Одесі п'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні

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Одеса , Вівторок 27 липня 2021 20:41
В Одесі п'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні Фото: в Одесі п'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси - отруїлося п'ятеро дітей. Поліція планує відкрити кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Одеси.

Згідно з даними слідства, п’ятеро дітей віком до 14 років отруїлися після вживання їжі в медичному закладі під час стаціонарного лікування. Відомо, що постраждалим надана медична допомога.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325", - відзначає пресслужба поліції.

Зауважимо, що ч. 1 ст. 325 Кримінального Кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) передбачає позбавлення волі строком до трьох років.


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