В Одесі п'яний поліцейський збив двох пішоходів

В Одесі п'яний поліцейський 19 січня збив двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що ДТП сталося в міжквартальних проїздах біля супермаркету, розташованого на вулиці Люстдорфська дорога.

Попередньо встановлено, що п'яний водій автомобіля Opel - 27-річний працівник поліції - розбив шлагбаум і збив двох пішоходів. Зокрема, чоловіка, 1970 р.н., та жінку, 1972 р.н., госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. У поліції стверджують, що правоохоронець, який перебував за кермом, чи не був при виконанні службових обов'язків.

Нагадаємо, в Борисполі Київської області патрульний автомобіль на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу. Аварія сталася в умовах обмеженої видимості. Після скоєння ДТП поліцейські відразу на місце події викликали швидку допомогу, слідчо-оперативна група повідомила про подію співробітникам Державного бюро розслідувань.

В кінці грудня 2019 року в Хмельницькій області правоохоронець здійснив наїзд на двох пішоходів, в результаті чого вони загинули. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості.