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В Одесі сталося подвійне вбивство

Одеса, Вівторок 25 серпня 2020 19:45
В Одесі сталося подвійне вбивство
Фото: автомобіль патрульної поліції (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Напад стався біля будинку дитини №3

У вівторок ввечері, 25 серпня, відбулося подвійне вбивство у поселенні Котовського в Одесі. Імовірно, чоловік оборонявся від нападників.

Про це пише "Думська" з посиланням на повідомлення поліції.

Як наголошується, напад стався біля будинку дитини №3 "Сонечко" (Добровольського, 149/5), де невідомий зарізав двох чоловіків - імовірно осіб без певного місця проживання.

Силовики припускають, що мала місце невдала спроба нападу - судячи з усього, потерпілі намагалися напасти на людину, у якого виявився при собі ніж. Всі обставини події ще встановлюються.

"Зараз оперативники розшукують вбивцю. На вигляд йому 40-50 років, зріст 165-170 см, середньої статури, одягнений у темні шорти до колін, темно-синю футболку, темну кепку. Щетина на обличчі. При собі мав рюкзак чорного кольору, сумку оранжевого і білого кольору. Після скоєння злочину втік у міжквартальних проїздах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталося потрійне ДТП з трамваєм, в результаті якого постраждали 2 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Кривому Розі 44-річний чоловік кинув гранату РГД-5 в сторону своїх знайомих; в результаті вибуху травми та осколкові поранення отримали 4 особи, їх госпіталізували.

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