В Одесі сталася стрілянина на громадській зупинці

В Одесі 20 лютого на зупинці громадського транспорту сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що правоохоронці проводять розслідування за фактом стрілянини в Приморському районі Одеси.

"Сьогодні після обіду в одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Середньофонтанській 45-річний одесит кілька разів вистрілив у бік незнайомця. В результаті потерпілий отримав травму ока і був госпіталізований в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали стрілка, у нього вилучили два пневматичних пістолета і ножа.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Білій Церкві (Київська область) чоловік відкрив стрілянину перехожим, поліція його затримала. Невідомий з вікна машини відкрив безладну стрілянину і зник з місця злочину. Чоловіка затримали. Ним виявився 36-річний місцевий житель напідпитку.