В Одесі сталася стрілянина через конфлікт автомобілістів із продавцями кавунів

Водії почали стріляти у бік продавців баштанних культур

У Малиновському районі Одеси у вівторок, 31 липня, стався конфлікт між автомобілістами та продавцями кавунів, який закінчився стріляниною. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними поліції, конфлікт стався між двома продавцями баштанних культур (кавуни і дині, - ред.) та двома автомобілістами. Сварка виникла через те, що продавці начебто перегородили дорогу торговельною яткою, що заважало проїзду машин.

"В результаті інциденту один із автовласників дістав травматичну зброю і вистрілив у торговців. Один з них отримав поранення в руку та звернувся по медичну допомогу до лікарів, інший отримав незначне поранення вуха", - повідомили у поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Обидва водії з місця конфлікту втекли.

"За гарячими слідами втікачі були знайдені. Зараз вони доставлені до відділу поліції для з’ясування обставин події", - додали в поліції.

Наразі правоохоронці розглядають питання про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Фото: стрілянина в Одесі (facebook.com/gunp.odessa)

Нагадаємо, у понеділок, 30 липня, в Одесі у провулку Ванний сталась стрілянина. Конфлікт стався між власником квартири та квартирозйомниками. Сторони не погоджувалися з умовами оренди житла. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з чоловіків отримав тілесні ушкодження. Йому надано медичну допомогу.