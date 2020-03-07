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В Одесі поліцейських підозрюють у викраденні жінки і вимаганні грошей

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 20:59
В Одесі поліцейських підозрюють у викраденні жінки і вимаганні грошей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На час службового розслідування поліцейські відсторонені від роботи

В Одесі трьох поліцейських підозрюють у викраденні жінки і вимаганні від неї грошей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Так, 30-річна одеситка повідомила, що троє чоловіків годину утримували її в машину і вимагали гроші. У поліції заявили, що викрадення можуть бути причетні троє правоохоронців. На час службового розслідування вони відсторонені від роботи.

За заявою одеситки почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Як пише місцеве видання "Думська", поліцейські звинувачували жінку в тому, що вона нібито торгує наркотиками. Тому вони вимагали, щоб вона заплатила їм 10 тис. доларів, інакше потрапить до в'язниці. Жінку годину возили по місту. Після того, як вона відмовилася платити правоохоронцям, вони висадили її з авто.

Нагадаємо, в Дніпрі слідчий вимагав у підприємця 250 тисяч гривень за закриття справи. Так, правоохоронець вимагав у місцевого підприємця неправомірну вигоду в розмірі 250 тисяч гривень за закриття кримінального провадження за порушення санітарних правил і норм.

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