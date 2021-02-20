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В Одесі вночі горів пологовий будинок, евакуювали 16 немовлят

Автор: Инна Собора

В Одесі о 03:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області.

Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.

До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація закладу евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки у холодильнику.

Зазначимо, вночі в Одесі, за даними синоптиків, було мінус сім градусів морозу.

Раніше в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще двоє з опіками та отруєнням потрапили до лікарні. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.

Нагадаємо, в Одесі 17 січня сталася пожежа у триповерховому хостелі. В результаті події загинули двоє людей, ще вісім постраждали.

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Новини України Одесароддомпожежа
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