В Одесі напали на журналіста "Думської ТБ"

Новицького доставили в лікарню, де він кілька годин перебував у стані шоку

На журналиста одесского СМИ "Думская ТВ" Александра Новицкого в ночь на воскресенье было совершено нападение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская ТВ".

Как сообщается, около 00:30 Александр помогал своей жене парковать машину во дворе дома на улице Левитана.

"В этот момент к нему подошел мужчина и сказал: "Я буду тебя убивать и кончать". Затем незнакомец полез в драку", - пишет издание.

Отмечается, что журналисту пришлось применить средства самообороны (газовый баллончик и травматический пистолет).

В итоге оба получили ранения разной степени тяжести. Новицкого доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока.

В свою очередь нападавший получил повреждения бедра, задержан и отправлен в областную больницу.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области "Думской" сообщили, что сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Правоохранители отмечают, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Напомним, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что часть преступлений, которые совершаются против представителей медиа, остается вне поля зрения правоохранительных органов.

В свою очередь медиа юрист Роксолана Арийончик сообщила, что за прошлый год было зафиксировано около 100 правонарушений против журналистов, но до суда дошли далеко не все.

Добавим, Национальный союз журналистов Украины в декабре прошлого года зафиксировал пять нападений на журналистов.