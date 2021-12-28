В Одесі, біля Нового ринку, місцевий продавець напав із ножем на знімальну групу одного з телеканалів. Перед цим журналісти викрили його на продажі піротехніки неповнолітнім дітям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Думская "

За словами журналістки Томи Кириллюк, інцидент стався під час знімання сюжету про передноворічні продажі піротехніки та законослухняність продавців. Після того, як камери зафіксували порушення з боку одного з продавців (двом неповнолітнім дітям було продано петарди), дівчина попросила їх пояснити свої дії.

"Продавцям це не сподобалося, і вони почали нам загрожувати і кидатися. Ми відійшли від агресивних людей та викликали поліцію. А вони почали терміново збирати товар і вантажити його в машину, що під'їхала", - пояснила журналістка.

Фото: в Одесі чоловік з ножем напав на журналістів (dumskaya.net)

Як відзначає Кириллюк, після того, як вона повідомила зловмисникам про приїзд поліції - один із продавців кинувся на знімальну групу з ножем, втім його затримали перехожі.