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В Одесі масштабне ДТП: згоріла машина, загинули дві людини

Автор: Инна Собора

В Одесі на перехресті Разумовської та М'ясоєдовської вулиць зіткнулися чотири автомобілі. В результаті удару один автомобіль загорівся і згорів повністю, дві людини загинули.

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Про це повідомляє "Думська".

Аварію спровокував вуличний гонщик. Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів у кілька автомобілів.

На місці працює поліція і рятувальники. У даний момент відомо про двох загиблих. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 5 січня, в Києві відбулося масштабне ДТП за участю 5 автомобілів на Наддніпрянському шосе. В аварії були постраждалі.

Раніше повідомлялося, що в селищі міського типу Білокоровичі Житомирської області напередодні ввечері автомобіль збив двох дітей. Одна дитина загинула.

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