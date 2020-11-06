В Одесі морвокзал хочуть використовувати в якості госпіталю для хворих COVID-19

В Одесі визначили два резервних об'єкти для госпіталізації хворих коронавірусом. Пацієнтів з COVID-19 можуть розміщувати в будівлю морського вокзалу та в санаторії імені Чкалова.

Про це на брифінгу заявив глава Одеської облдержадміністрації В'ячеслав Овечкін.

За його словами, спорткомплекс "Олімпієць" не планують використовувати для розгортання госпіталю.

"Ми визначили як об'єкти для розгортання госпіталів будівля морського вокзалу та санаторій імені Чкалова", - сказав Овечкін.

При цьому в департаменті охорони здоров'я ОДА уточнили, що зараз в Одесі ще є вільний ліжковий фонд, а також триває розгортання додаткових місць для лікування COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в країні вже ввели 44 тисячі з 52 тисяч ліжок для пацієнтів з коронавірусом. В Одеській області на сьогодні зайняті майже 74% ліжок.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 9 721 новий випадок коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській, Житомирській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Також повідомлялося, що сьогодні в Україні оновили карантинні зони. У "червону" зону потрапили 13 обласних центрів, решта країни стала "помаранчевої".