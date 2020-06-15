В Одесі від інсульту померла учасниця ультрамарафону

В Одеській лікарні від інсульту померла учасниця збірної команди України з добового бігу Катерина Катющева. Дівчина брала участь в ультрамарафоні "Ультра-Трейл Куяльник".

Про це у Facebook повідомив речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

Зазначимо, що спортсментку шукали 8 годин після того, як вона відмітилась на останньому перед фінішем контрольному пункті за 10 км до завершення дистанції. Проте до фінішу вона не дійшла.

Спочатку учасники марафону підозрювали, що дівчину викрали з авто. На пошуки спортсменки було направлено поліцію з кінологами. Згодом стало відомо, що Катерину Катющеву знайшли непритомною, проте доставили до лікарні у свідомості.

Спортсменка отримала тепловий удар. Варто зазначити, що на місцевості, де проходив марафон, практично не було дерев і природної тіні.

"Інсульт. Лікарі робили все, що могли. Але ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі, коли температура під 40 градусів", - написав Соколов ввечері 14 червня.

Один із учасників пошуків Катерини, Ігор Мишко, зазначав, що спорстменка мала досить високий рівень підготовки і була серед лідерів під час цього забігу. Проте досі вона не брала участі у подібних марафонах. Повна дистанція ультрамарафону складає 67 кілометрів.

Нагадаємо, запланований на вересень 2020 року Бостонський марафон у США скасували вперше за 124 роки його існування.