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В Одесі горіло СІЗО, де перебуває Стерненко

Автор: РБК-Україна

В Одесі сьогодні сталася пожежа в слідчому ізоляторі, де перебуває засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко. Пожежа сталася близько 19:50, а вже о 20:40 її ліквідували.

Про це повідомив Департамент з питань виконання кримінальних покарань на сторінці у Facebook.

Пожежа сталася у підсобному приміщенні для господарського інвентарю, яке прилягає до харчоблоку СІЗО. Загоряння сталося внаслідок необережного поводження з вогнем.

"В результаті пожежі було пошкоджено покрівлю площею 5 квадратних метрів. Травмованих серед засуджених та співробітників немає. Харчоблок установи працює у штатному режимі", - додали в департаменті.

Крім того, місцеве агентство "Думская" опублікувало відео, на якому зафіксовано гасіння пожежі в СІЗО. На відео можна побачити пожежні машини біля Одеського СІЗО.

Нагадаємо, сьогодні у Києві протестували через вирок активісту Стерненку. Протестувальники під Офісом президента вимагали відпустити активіста з СІЗО.

Як писали РБК-Україна, пізніше учасники протесту прийшли під Офіс генпрокурора, де вимагали відставки Ірини Венедіктової. Протестувальники закидали будівлю генпрокуратури фаєрами.

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Новини України ОдесапожежаСИЗОСергій Стерненко
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