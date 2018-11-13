В Одесі горіла багатоповерхівка, є постраждалі

Фото: пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Одесі сталася пожежа в шахті електрокабелів 17-поверхового житлового будинку

В Одесі ввечері, 13 листопада, сталася пожежа в шахті електрокабелів 17-поверхового житлового будинку, в результаті постраждали кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, повідомлення про займання надійшло о 18:30, 20:36 рятувальники ліквідували пожежу.

За даними рятувальників, з будівлі евакуювали 35 осіб, пожежники врятували сім осіб. Чотирьох мешканців будинку, у тому числі двох дітей, госпіталізували з підозрою на отруєння чадним газом.

До гасіння пожежі залучено 47 рятувальників та десять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в Києві через пожежу в шахті ліфта у багатоповерхівці на проспекті Героїв Сталінграда евакуювали 60 осіб, у тому числі 5 дітей. До ліквідації пожежі залучалися 75 рятувальників і 20 одиниць техніки. Станом на 17:20 пожежу було ліквідовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними рятувальників, на пожежах в Україні за тиждень з 5 по 11 листопада 2018 року, загинули 39 осіб.