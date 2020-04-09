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В Одесі у дворі згоріли мікроавтобус і два автомобіля

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 02:27
В Одесі у дворі згоріли мікроавтобус і два автомобіля
Фото: пожежа в Одесі (7kanal.com.ua)

Правоохоронці з'ясовують причину пожежі

В Одесі ввечері 8 квітня близько 23:00 сталася пожежа у дворі на вулиці Ак. Корольова, 63. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "7 канал".

За словами очевидців, горіли три припаркованих автомобілі - два джипи і мікроавтобус.

Прибули вогнеборці оперативно загасили вогонь. На місці працювали правоохоронці - їм належить з'ясувати обставини і причини пожежі.

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Опубліковано Подслушано Одеса Середа, 8 квітня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що в Києві ліквідували масштабну пожежу на території складського приміщення для зберігання лакофарбових матеріалів в Дарницькому районі. Постраждалих в результаті пожежі на даний момент не виявили.

Крім того, у Києві на вихідних відбулося загоряння телекомунікаційної мережі під Хрещатиком. Пожежу спричинив часткове знеструмлення на вулицях Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили передбачуваного палія, який влаштував пожежу в Чорнобильському лісі.

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