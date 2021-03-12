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В Одесі у двір підприємця з квадрокоптера скинули гранату

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 12 березня 2021 19:52
В Одесі у двір підприємця з квадрокоптера скинули гранату Фото: поліція (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

В Одесі невідомі за допомогою квадрокоптера скинули гранату на подвір'я співвласника мережі кінотеатрів. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався в четвер на прибудинковій території будинку на вулиці Дачній. По приїзду правоохоронці виявили уламки вибухового пристрою і квадрокоптера.

В п'ятницю видання "Думська", посилаючись на джерела, повідомило, що зловмисники використовували квадрокоптер Phantom з пристроєм для скидання вантажу і оборонну гранату "Ф-1". Літальний апарат був пошкоджений осколками боєприпасу, тому впав в тому ж дворі.

Наголошується, що в результаті події ніхто не постраждав. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фото: поліція (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані швидкого харчування McDonalds. Його затримали правоохоронці.

Також раніше РБК-Україна писало, що у Києві невідомий підірвав гранату біля офісної будівлі по вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі.

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