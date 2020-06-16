В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру

Сьогодні в Одесі близько третьої години ночі двоє військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння влаштували стрілянину. Після приїзду правоохоронців, чоловіки намагались втекти.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції охорони в Одеській області.

Як повідомляється, біля дитячого центру "Молода гвардія" двоє військових на підпитку ради розваги почали стріляти у повітря поки не приїхала поліція. Побачивши їх, чоловіки намагались втекти, під час затримання один із них почав штовхати поліцейського.

Правоохоронці вилучили у чоловіків посвідчення військовослужбовців, предмети, схожі на ніж, кастет, два стартові пістолети та магазини з набоями.

Стрільцями виявились 23-річний мешканець Києва та 32-річний мешканець Дніпропетровської області. Затриманим загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років за відкритим кримінальним провадженням ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі сталася стрілянина на "7-му кілометрі" через конфлікт між працівниками двох магазинів.

Також раніше РБК-Україні повідомляло, що у Чернівецькій області затримали чоловіка, який намагався втекти від правоохоронців.