RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі ДТП з п'яним водієм, постраждали сім машин

Автор: Инна Собора

В Одесі на селищі Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). В результаті пошкодження отримали сім машин.

Про це повідомляє "Думська".

Популярні новини
У Флориді при спробі провести обшук вбили двох агентів ФБР, кількох поранили 02 лютого 2021
Вів зйомку з дрона: біля Інституту ядерних досліджень затримали чоловіка 06 лютого 2021
Пожежа в "Епіцентрі": інформація про спільника поки не підтверджується 02 лютого 2021
В Австралії вирують масштабні лісові пожежі 03 лютого 2021
Снігопади і нічні морози до -22 вже завтра: які області наздожене негода 06 лютого 2021
Пожежа у COVID-лікарні: головного лікаря хочуть відсторонити від роботи 05 лютого 2021
Аварія на найбільшій ТЕС України: з'явилося відео 03 лютого 2021
Аварія на залізниці під Дніпром: всі деталі 06 лютого 2021
У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка 04 лютого 2021
Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі 06 лютого 2021

Аварія сталася в результаті того, що Mitsubishi врізався лоб в лоб з автомобілем Skoda. Від удару авто відлетіло на припарковані машини. Пошкодження отримали ще п'ять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

Видання пише, що в патрульній поліції сказали, що в крові водія Mitsubishi виявили 2,1 проміле алкоголю. Він намагався обігнати авто, не врахувавши дорожню обстановку.

Постраждалих людей в результаті ДТП немає. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст. 130 і ст. 124 Купап (порушення ПДР, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю п'яти автомобілів. В результаті аварії загинули люди.

РБК-Україна писало, що в Одеській області біля ринку "7-й кілометр" сталося ДТП, в результаті чого загинула людина і ще двоє постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПОдеса
Читайте також
У Тернопільській області Opel в'їхав у мінібус, семеро травмованих
Під Запоріжжям автівка збила трьох військових
Прогноз погоди