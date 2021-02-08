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В Одесі ДТП з п'яним водієм, постраждали сім машин

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 00:33
В Одесі ДТП з п'яним водієм, постраждали сім машин Фото: місце ДТП (dumskaya.net)
Автор: Инна Собора

В Одесі на селищі Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). В результаті пошкодження отримали сім машин.

Про це повідомляє "Думська".

Аварія сталася в результаті того, що Mitsubishi врізався лоб в лоб з автомобілем Skoda. Від удару авто відлетіло на припарковані машини. Пошкодження отримали ще п'ять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

Видання пише, що в патрульній поліції сказали, що в крові водія Mitsubishi виявили 2,1 проміле алкоголю. Він намагався обігнати авто, не врахувавши дорожню обстановку.

Постраждалих людей в результаті ДТП немає. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст. 130 і ст. 124 Купап (порушення ПДР, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю п'яти автомобілів. В результаті аварії загинули люди.

РБК-Україна писало, що в Одеській області біля ринку "7-й кілометр" сталося ДТП, в результаті чого загинула людина і ще двоє постраждали.

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