RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі додатково розгорнули 120 ліжок для хворих на COVID-19

Автор: Андрій Козловський

В Одеській міській лікарні №8 додатково розгорнули 120 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Медичний заклад розпочинає приймати пацієнтів.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"Ремонтні роботи завершені, обладнання й меблі розставлені по місцях, кисень підключено: Одеська міська лікарня №8 на Фонтанській дорозі починає прийом пацієнтів з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до більшості встановлених у палатах ліжок підведено кисень, система киснезабезпечення підключена до двох кріоциліндрів по 2 тисячі літрів. Крім того, там встановили цифровий рентген-апарат, нові електроприлади, стабілізатори напруги, а також сучасну систему пожежної сигналізації.

Разом з тим сформували бригади медиків, що вестимуть прийом пацієнтів і надаватимуть кваліфіковану допомогу. До роботи в цьому відділенні буде також залучено інтернів Одеського національного медуніверситету.

У мерії нагадали, що в муніципальних лікарнях Одеси з початку епідемії розгорнуто 1059 ліжко-місць для госпіталізації хворих з COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення ввести з 23 березня в Одеській області "червоний" рівень епідемічної небезпеки через COVID-19.

Крім того, влада Одеси вирішила почекати три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України
Читайте також
В Україні зайнято менше третини ліжок для хворих COVID-19
Прогноз погоди