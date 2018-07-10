В Одесі під автомобілем виявили шумову гранату

Граната, яку знайшли під автомобілем, була прикріплена під переднім бампером легковика

Сьогодні, 10 липня, в Одесі під автомобілем "Тойота Прадо" виявили шумову гранату. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Так, граната була прикріплена під переднім бампером легковика. Її помітили люди, які працювали неподалік.

"Згідно з висновком експерта, виявлений предмет є саморобним вибуховим пристроєм на основі світло-шумової гранати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівному невідомий кинув гранату в приватний будинок.

В результаті вибуху було пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях. У момент вибуху в помешканні перебував 65-річний господар з дружиною. Ніхто з них не постраждав.