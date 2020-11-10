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В Одесі автомобіль в'їхав в зупинку, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі ввечері 10 листопада автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту. У цей момент на зупинці перебували люди.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Небесної Сотні, за попередніми даними, постраждали чотири людини. Потерпілих госпіталізували.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові автомобіль на великій швидкості виїхав на острівець безпеки та збив пішоходів. Водія заарештували.

До цього в Харкові автомобіль від зіткнення відкинуло у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП постраждали 5 людей.

Крім того, у Херсонській області водій автобуса скоїв ДТП, в якій постраждали майже два десятки пасажирів. Водію загрожує до 10 років за ґратами.

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