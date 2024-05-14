В Одесском областном ТЦК отреагировали на инцидент с избиением девушки возле полицейского отделения

Как отмечают в областном ТЦК, сейчас по факту произошедшего на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой начата служебная проверка.

"В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что осуждают любые проявления насилия и сотрудничают с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств.

Следует отметить, что инцидент произошел накануне. По словам потерпевшей девушки, в результате задержания ее друга и последующей съемки ситуации на телефон, на нее набросился мужчина и нанес многочисленные травмы костылями. Перед этим он представился сотрудником местного ТЦК.