В Одесском областном ТЦК отреагировали на инцидент с избиением девушки возле полицейского отделения

В Одесском территориальном центре комплектования и соцподдержки отреагировали на инцидент с избиением девушки возле отделения полиции, пообещав привлечь к ответственности виновных в случае их обнаружения и доказательства вины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Как отмечают в областном ТЦК, сейчас по факту произошедшего на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой начата служебная проверка.
"В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.
В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что осуждают любые проявления насилия и сотрудничают с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств.
Следует отметить, что инцидент произошел накануне. По словам потерпевшей девушки, в результате задержания ее друга и последующей съемки ситуации на телефон, на нее набросился мужчина и нанес многочисленные травмы костылями. Перед этим он представился сотрудником местного ТЦК.
Проблемы с участием Одесского ТЦК и СП
Напомним, накануне в Одессе правоохранители разоблачили работника одного из ТЦК на взятке за выдачу справки, которая отсрочивает мобилизацию. Человек за "бронь" от призыва требовал 300 литров горючего или стоимость указанного объема горючего в денежном эквиваленте.
Также мы сообщали, что недавно люди в военной форме незаконно задержали подростка в Одесской области. Тогда ТЦК объявило о проведении проверки.
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