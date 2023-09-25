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В одесском лицее отравилось почти полсотни курсантов: начато расследование

Иллюстративное фото: в одесском лицее отравилось почти полсотни курсантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В одном из одесских лицеев произошло массовое отравление курсантов. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им оказана неотложная медицинская помощь. В настоящее время известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице", - сказано в сообщении полиции. 

Там уточняют, что все 46 курсантов, которых госпитализировали, - несовершеннолетние. 

Правоохранители начали расследование по возможному нарушению санитарных правил и норм насчет предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений. 

Полицейские уточняют, что уже назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства. Точное количество пострадавших все еще уточняют. 

Напомним, в начале июля стало известно, что в Одесской области из-за отравления суррогатным алкоголем погибли четыре человека

Также мы писали, что в Киевской области зафиксировали массовые отравления в детских садах. Полиция начала расследование. 

 

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