В одесском лицее отравилось почти полсотни курсантов: начато расследование

"Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им оказана неотложная медицинская помощь. В настоящее время известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице", - сказано в сообщении полиции.

Там уточняют, что все 46 курсантов, которых госпитализировали, - несовершеннолетние.

Правоохранители начали расследование по возможному нарушению санитарных правил и норм насчет предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений.

Полицейские уточняют, что уже назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства. Точное количество пострадавших все еще уточняют.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Одесской области из-за отравления суррогатным алкоголем погибли четыре человека.

Также мы писали, что в Киевской области зафиксировали массовые отравления в детских садах. Полиция начала расследование.