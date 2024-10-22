В одесской школе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя девочка: что известно

В понедельник, 21 октября, во время воздушной тревоги в Одессе в одном из учебных заведений скончалась 13-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители рассказали, что трагическое событие произошло днем 21 октября в одном из учебных заведений в Приморском районе города Одесса. Уточняется, что полиция узнала об этом от медиков.
"По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что учителя вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь.
Позже медики, которые прибыли по вызову, начали реанимационные мероприятия. Однако, к сожалению, девочка скончалась.
Уточняется, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
"В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с предварительным примечанием "естественная смерть", - говорится в сообщении полиции.
Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу - для установления причины смерти.
"Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы", - подытожили в пресс-службе полиции.
Напомним, с вечера воскресенья, 20 октября, российские войска в очередной раз обстреливали Харьков, Одессу, дважды Кривой Рог, Запорожье, Киев и область.
Учитывая регулярные воздушные тревоги и вражеские атаки, в Украине уже действует более 61 тыс. укрытий. При этом около 80% из них расположены именно в школах.
В некоторых населенных пунктах пользоваться школьными укрытиями во время вражеских обстрелов разрешают также местным жителям (хотя в большинстве своем - в те часы, когда в учебном заведении не проходят занятия).
Так, например, в конце сентября 2024 года прятаться в школьных укрытиях разрешили жителям Запорожской области.
Читайте также, как выглядят самые дорогие школьные укрытия в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.