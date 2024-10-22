В одесской школе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя девочка: что известно

Что известно о трагическом событии

Правоохранители рассказали, что трагическое событие произошло днем 21 октября в одном из учебных заведений в Приморском районе города Одесса. Уточняется, что полиция узнала об этом от медиков.

"По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что учителя вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь.

Позже медики, которые прибыли по вызову, начали реанимационные мероприятия. Однако, к сожалению, девочка скончалась.

Уточняется, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

"В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с предварительным примечанием "естественная смерть", - говорится в сообщении полиции.

Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу - для установления причины смерти.

"Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы", - подытожили в пресс-службе полиции.