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Из одесских портов за последние 2 дня вышли еще 8 судов с зерном: куда двигаются корабли

Фото: из одесских портов за последние 2 дня вышли еще 8 судов с зерном (t.me/miUkraune)
Автор: Сергей Пышкин

За последние два дня из портов Одессы вышли еще 8 судов. Корабли транспортируют 342 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины.

"По "зерновому коридору" сейчас двигаются 4 судна под загрузку 130,5 тыс тонн агропродукции", - пишет пресс-служба.

В общей сложности, с 1 августа, в рамках "зернового соглашения" вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно из одесских портов вышло еще 12 судов с 400 тысяч тонн агропродукции.

Тем временем "зерновое соглашение" продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

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