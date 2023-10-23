В Одесской области застрелился депутат: что известно

В Одесской области депутата Шабовской сельской громады нашли мертвым. Предварительно он застрелился в собственном доме.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Прокуроры подтвердили смерть депутата Шабовской сельской общины Василия Тимофеева.
Также правоохранители сообщили, что возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".
Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что на месте происшествия, а именно дома у депутата, был обнаружен пистолет. Также и предсмертная записка. В ней якобы он просит никого не винить в случившемся.
Согласно данных с открытых источников, Василий Тимофеев был избран депутатом Шабовского сельского совета в 2020 году от политической партии "Доверяй делам", главой которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.
Между тем местные СМИ со ссылкой на слова местных жителей пишут, что в течение некоторого времени у мужчины якобы "были проблемы с алкоголем".
Пока обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
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