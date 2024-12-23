ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом: детали

Понедельник 23 декабря 2024 16:18
UA EN RU
В Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом: детали В Одесской области трое детей умерли из-за вероятного отравления неизвестным веществом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели трех детей, у которых медики диагностировали отравление неизвестным веществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Что известно об обстоятельствах трагедии

Правоохранители рассказали, что расследуют обстоятельства гибели трех детей в Одесском районе Одесской области.

"О трагическом событии правоохранителям сообщили сегодня (23 декабря, - Ред.) медики", - уточнили в пресс-службе.

Предварительно было установлено, что пока мать занималась домашними делами, трое ее детей (находясь по месту жительства) приняли неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо.

Речь идет про:

  • двух девочек 3-х и 5-ти лет
  • их 7-летнем брате

Отмечается, что когда 30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии - вызвала "скорую".

"Медики, диагностировав отравление неизвестным веществом, пытались спасти малышей, но, к сожалению, они умерли", - рассказали в полиции.

Уточняется, что по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам:

  • п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины
  • ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ
  • ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УКУ

"На место происшествия направлено криминалистическую лабораторию и руководство специализированного отдела следственного управления ГУНП в Одесской области. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства смерти детей", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей.

Тем временем в Ровенской области трое маленьких детей из-за пожара погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Национальная полиция Дети Здоровье Умер
NEWS
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ