В Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом: детали

В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели трех детей, у которых медики диагностировали отравление неизвестным веществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Что известно об обстоятельствах трагедии

Правоохранители рассказали, что расследуют обстоятельства гибели трех детей в Одесском районе Одесской области.

"О трагическом событии правоохранителям сообщили сегодня (23 декабря, - Ред.) медики", - уточнили в пресс-службе.

Предварительно было установлено, что пока мать занималась домашними делами, трое ее детей (находясь по месту жительства) приняли неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо.

Речь идет про:

двух девочек 3-х и 5-ти лет

их 7-летнем брате

Отмечается, что когда 30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии - вызвала "скорую".

"Медики, диагностировав отравление неизвестным веществом, пытались спасти малышей, но, к сожалению, они умерли", - рассказали в полиции.

Уточняется, что по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам:

п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины

ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ

ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УКУ

"На место происшествия направлено криминалистическую лабораторию и руководство специализированного отдела следственного управления ГУНП в Одесской области. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства смерти детей", - подытожили в полиции.