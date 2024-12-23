В Одесской области трое детей умерли от отравления неизвестным веществом: детали
В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели трех детей, у которых медики диагностировали отравление неизвестным веществом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Что известно об обстоятельствах трагедии
Правоохранители рассказали, что расследуют обстоятельства гибели трех детей в Одесском районе Одесской области.
"О трагическом событии правоохранителям сообщили сегодня (23 декабря, - Ред.) медики", - уточнили в пресс-службе.
Предварительно было установлено, что пока мать занималась домашними делами, трое ее детей (находясь по месту жительства) приняли неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо.
Речь идет про:
- двух девочек 3-х и 5-ти лет
- их 7-летнем брате
Отмечается, что когда 30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии - вызвала "скорую".
"Медики, диагностировав отравление неизвестным веществом, пытались спасти малышей, но, к сожалению, они умерли", - рассказали в полиции.
Уточняется, что по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам:
- п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины
- ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ
- ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УКУ
"На место происшествия направлено криминалистическую лабораторию и руководство специализированного отдела следственного управления ГУНП в Одесской области. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства смерти детей", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей.
Тем временем в Ровенской области трое маленьких детей из-за пожара погибли.
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