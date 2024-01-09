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В Одесской области трое детей отравились угарным газом

Фото: в Одесской области трое детей отравились угарным газом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одесской области сегодня ночью, 9 января, трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня ночью с диагнозом - отравление угарным газом в Березовскую больницу госпитализированы 3 девушки: 2009, 2011 и 2012 годов рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной отравления является нарушение правил установки генератора в доме. Обстоятельства происшествия будут устанавливаться полицией.

"Уважаемые граждане, в который раз призываем вас неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Помните, малейшее нарушение правил может привести к трагедии!", - подчеркнули в ГСЧС.

Отравление угарным газом в Украине

Напомним, 3 января в одной из квартир многоэтажки города Чоп на Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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