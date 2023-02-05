RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пожилой мужчина

Фото: В Одесской области произошло смертельное ДТП (od.npu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Одесской области вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Авария случилась на трассе у села Сафьяны около 18:00.

"Установлено, что 51-летний водитель микроавтобуса Hyundai, двигаясь по автодороге "Одесса-Рени", совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте", - отметили правоохранители.

От нанесенных травм 60-летний мужчина скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение", - добавили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

В Одесской области произошло смертельное ДТП / (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей, а в Хмельницкой области MAN столкнулся Volkswagen Touran.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПОдесса