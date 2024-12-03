В Одесской области произошло смертельное ДТП на блокпосту: погиб пограничник

Смертельное ДТП произошло 2 декабря на блокпосту в Одесской области. В результате аварии погиб пограничник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Авария произошла около 18:00 2 декабря в Одесском районе. Как отмечают правоохранители, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом. Мужчина наехал на двух пограничников, которые несли службу на блокпосту.
Один из бойцов Государственной пограничной службы погиб. Другой пограничник получил травмы, его госпитализировали.
Полиция проверила водителя на алкогольное опьянение. В момент ДТП он был трезв. Мужчину задержали.
Следователи полиции Одесской области возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Фото: смертельное ДТП произошло на блокпосту в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Следует отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировали десятки ДТП, которые произошли на блокпостах. Полиция отмечала, что наиболее частыми причинами аварий было игнорирование водителями дорожных знаков.
Так, в сентябре в Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост, в результате ДТП погиб полицейский.
Одним из самых громких дел была авария, которая произошла 26 мая 2023 возле блокпоста в Киеве. Судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.