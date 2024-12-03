В Одесской области произошло смертельное ДТП на блокпосту: погиб пограничник

Авария произошла около 18:00 2 декабря в Одесском районе. Как отмечают правоохранители, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом. Мужчина наехал на двух пограничников, которые несли службу на блокпосту.

Один из бойцов Государственной пограничной службы погиб. Другой пограничник получил травмы, его госпитализировали.

Полиция проверила водителя на алкогольное опьянение. В момент ДТП он был трезв. Мужчину задержали.

Следователи полиции Одесской области возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: смертельное ДТП произошло на блокпосту в Одесской области (od.npu.gov.ua)