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В Одесской области семья отравилась угарным газом

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Одесской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

Угарным газом отравились супруги - мужчина 1981 года рождения и женщина 1980 года рождения, и еще двое детей - 2006 и 2021 года рождения. 

Их доставили в реанимационное отделение одной из больниц г. Татарбунары с отравлением угарным газом.

"В доме следов пожара не обнаружено. Вероятная причина отравления - недостаток конструкции дымохода печного отопления", - говорится в сообщении.

Отравление угарным газом в Украине

8 октября во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек . Медикам удалось спасти жизнь двум детям.

В начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

Кроме того, в Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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ОдессаГаз