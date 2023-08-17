RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

Фото: в Одесской области полицейский дважды сбил пенсионерку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полицейский в городе Белгород-Днестровский Одесской области совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР и полицию Одесской области.

ДТП произошло 16 августа. По данным следствия, полицейский, выезжая задним ходом от дома, дважды наехал на 81-летнюю женщину. В салоне авто также была жена правоохранителя, которая тоже работает в полиции.

 

После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Полицейский, не дождавшись медиков, скрылся с места аварии, позже оттуда ушла и жена.

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Правоохранитель сейчас задержан. В полиции Одесской области уточнили, что обоих сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Начато расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ. Мужчине объявили подозрение, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

 

Напомним, ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте.

Судья отстранен от исполнения обязанностей, он находится под стражей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПполицияОдессаБелгород-ДнестровскийАвария