В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

ДТП произошло 16 августа. По данным следствия, полицейский, выезжая задним ходом от дома, дважды наехал на 81-летнюю женщину. В салоне авто также была жена правоохранителя, которая тоже работает в полиции.

После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Полицейский, не дождавшись медиков, скрылся с места аварии, позже оттуда ушла и жена.

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Правоохранитель сейчас задержан. В полиции Одесской области уточнили, что обоих сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Начато расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ. Мужчине объявили подозрение, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте.

Судья отстранен от исполнения обязанностей, он находится под стражей.

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