В Одесской области полицейская сбила ребенка, его отца забрали в ТЦК: что говорят в военкомате

В Одесской области возник громкий скандал после того, как полицейская сбила ребенка, а его отца отвезли в ТЦК. В военкомате отреагировали на ситуацию.

Так, как отмечается, 1 мая представители Национальной полиции доставили во 2-й отдел Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, который согласно действующим учетным данным находился в розыске на основании ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе".

"После уточнения военно-учетных данных гражданин был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. Во время прохождения ВВК он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, в связи с чем на место была вызвана бригада экстренной медицинской помощи", - отмечают военные.

По результатам обследования, гражданин по решению врачей был безотлагательно госпитализирован в учреждение здравоохранения.

"Во время пребывания указанного лица в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения или иных действий, которые могли бы иметь признаки противоправности. Все меры реализовывались исключительно в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Украины, с соблюдением основных прав человека", - отметили в ТЦК.

По данным Одесского военкомата, информационные сообщения, циркулирующие в публичном пространстве и касающиеся дорожно-транспортного происшествия, которое, по утверждениям отдельных лиц, произошло накануне с участием представительницы правоохранительных органов, никоим образом не коррелируют с деятельностью органов ТЦК и СП.

"Территориальные центры комплектования не уполномочены на процессуальное реагирование или следственные действия по делам о ДТП - эти вопросы относятся к компетенции Национальной полиции и органов прокуратуры, которые осуществляют расследование в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", - отметили в ТЦК.

Относительно распространенного в медиа заявления о многодетном статусе гражданина, то в военкомате отметили, что согласно действующему законодательству, основанием для отсрочки является содержание трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается официально оформленными документами.

"На момент составления соответствующего протокола таких документов представлено не было. Дополнительно отмечаем, что один из трех детей юридически находится под опекой другого родителя, что делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки", - констатировали в ТЦК.

Обстоятельства ДТП с участием полицейской в Татарбунарах

ДТП произошло 29 апреля, около 17:00, в городе Татарбунары. Как установили правоохранители, сотрудница полиции совершила наезд на 7-летнюю местную девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу.



"Девочку осмотрели врачи, она получила незначительные ссадины, и была отпущена домой. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что она была в трезвом состоянии", - отметили в полиции Одесской области.

На время служебного расследования полицейскую отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как написали местные СМИ, на следующий день отец девочки пришел в райотдел, чтобы узнать подробности, однако его там мобилизовали. 1 мая мужчину доставили в ТЦК, где у него случился гипертонический криз - его пришлось госпитализировать.