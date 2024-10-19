В Одесской области подрались подростки: полиция открыла дело

В Одесской области произошел конфликт между двумя подростками. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись конфликта между ребятами 17 и 16 лет. Об этом сообщили родителям и попечителям юношей.
Мать младшего парня написала заявление в полицию о привлечении к ответственности старшего юноши, который нанес ее сыну телесные повреждения.
По данным расследования, было установлено, что оба парня учатся в одном из учебных заведений Подольского района Одесской области и проживают при нем в общежитии.
В результате конфликта, возникшего между ребятами, предварительно на почве неприязненных отношений, и имел место 11 октября ночью на территории заведения, старший парень избил младшего.
По данному факту дознаватели территориального подразделения полиции приступили к производству по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей умышленное легкое телесное повреждение.
В рамках расследования полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлено, какие телесные повреждения получил 16-летний юноша, и их степень тяжести.
Напомним, что летом в Оболонском районе Киева посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полиция начала уголовное производство.
Кроме того, РБК-Украина писало, что в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претензии из-за его прически.
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