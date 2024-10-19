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В Одесской области подрались подростки: полиция открыла дело

Фото: в Одесской области произошел конфликт между подростками (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Одесской области произошел конфликт между двумя подростками. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись конфликта между ребятами 17 и 16 лет. Об этом сообщили родителям и попечителям юношей.

Мать младшего парня написала заявление в полицию о привлечении к ответственности старшего юноши, который нанес ее сыну телесные повреждения.

По данным расследования, было установлено, что оба парня учатся в одном из учебных заведений Подольского района Одесской области и проживают при нем в общежитии.

В результате конфликта, возникшего между ребятами, предварительно на почве неприязненных отношений, и имел место 11 октября ночью на территории заведения, старший парень избил младшего.

По данному факту дознаватели территориального подразделения полиции приступили к производству по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей умышленное легкое телесное повреждение.

В рамках расследования полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлено, какие телесные повреждения получил 16-летний юноша, и их степень тяжести.

Напомним, что летом в Оболонском районе Киева посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полиция начала уголовное производство.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претензии из-за его прически.

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