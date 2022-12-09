В Одесской области пассажирский автобус влетел в фуру: есть погибшие

По данным очевидцев, автобус из-за удара остался без носовой части, где сидели водители (основной и запасной). В результате столкновения они получили травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре пассажира рейсового автобуса.

Фото: последствия аварии в Одесской области (t.me/our_odessa)