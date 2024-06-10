В Одесской области нетрезвый водитель убегал от полиции и наехал на людей

Следствие предварительно установило, что 34-летний водитель легкового автомобиля BMW, убегая от патрульных, на одном из перекрестков столкнулся с автомобилем Ford, а после наехал на трех женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеходов и водителя BMW с телесными повреждениями доставили в больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает. После осмотра врачей две женщины от госпитализации отказались. Водитель Ford не пострадал.

У водителя BMW заметили запах алкоголя из ротовой полости. У него отобрали биологические образцы для установления состояния опьянения. Сейчас он находится в больнице.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Как установили следователи, мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, за что уже привлекался к ответственности по ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Кроме того, ранее злоумышленник также привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством и кражу (ч. 2 ст. 289 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. После установления всех обстоятельств происшествия ей будет дана правовая квалификация.