В Одесской области хотели убить бизнесмена. Полиция задержала заказчика

По данным источников РБК-Украина, речь идет о заказном убийстве бизнесмена Геннадия Бейбутяна.

В результате проведенной правоохранителями спецоперации был задержан заказчик, организовавший совершение преступления. Им оказался 43-летний житель другой области.

Правоохранители инсценировали убийство 56-летнего жителя Одессы, бизнесмена, главы одного из общественных формирований, сделали фото и видео как доказательство "выполненного" заказа и отдали "исполнителю" преступления для передачи заказчику. Во время получения "отчета" последний был задержан.

Как сообщили правоохранители, за убийство человека организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тысяч долларов он пообещал исполнителю.

При задержании у злоумышленника полицейские изъяли предмет, который, предварительно, является ручной осколочной гранатой и направили на экспертизу.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в покушении на убийство, совершенном по корыстным мотивам под заказ, по ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ, а также в незаконном обращении с взрывными устройствами по ч. 1 ст. 263 УК.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Полиция добавляет, что совместно с СБУ устанавливает мотивы преступления и других лиц, которые могут быть причастны к этому.